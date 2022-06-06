قفزة في أسعار النفط وخام برنت يتخطى 120 دولارا



قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين "بداية الأسبوع"، بعد إعلان شركة "أرامكو السعودية" سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية.

وحددت "أرامكو" سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر يوليو عند 5.65 دولار للبرميل. ووفق بيانات مؤسسة "ماركت ووتش" العالمية، قفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.44% بقيمة 53 سنتا مسجلا 120.25 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.40% إلى 119.35 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بنحو 60% خلال العام الحالي حتى الآن، مع انتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء، إلى جانب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

في الوقت نفسه.. رفع البنك الأمريكي "سيتي بنك" في تقرير، اليوم، توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام. وتوقع البنك الأمريكي ارتفاع سعر خام برنت في الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 14 دولارا إلى 113 دولارا للبرميل.

وتوقع البنك نموا أضعف للطلب على النفط يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2022 بسبب الرياح المعاكسة الاقتصادية وعمليات الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار.

كما رفع البنك البريطاني "باركليز" مذكرة توقعاته لأسعار خام برنت خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

ويرى البنك وصول متوسط سعر خام برنت إلى 111 دولارا خلال العام الحالي والمقبل، وتوقع تسجيل الخام الأمريكي 108 دولارات في نفس الفترة.