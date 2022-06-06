موانئ البحر الأحمر تتداول 6.9 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



شهدت موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 6 آلاف و934 طن بضائع عامة ومتنوعة و306 شاحنات و27 سيارة ملاكي، وتسجيل وصول ومغادرة 901 راكب.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات شملت تداول 6 آلاف و732 طن بضائع عامة ومتنوعة و263 شاحنة و23 سيارة ملاكي، كما بلغ إجمالي الواردات تداول 202 طن بضائع عامة ومتنوعة و43 شاحنة و4 سيارات ملاكي.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (بوسيدن اكسبيرس) وعلى متنها 109 شاحنات بحمولة 2771 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 سيارة ملاكي، والسفينة (أمل)على متنها 90 شاحنة بحمولة 2453 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 سيارات ملاكي والسفينة (عمان) على متنها 29 شاحنة بحمولة 665 طن بضائع عامة ومتنوعة وسيارتان ملاكي.

وأضافت أن ميناء نويبع استقبل العبارة (سيناء) وعلى متنها 12 شاحنة بحمولة 202 طن بضائع عامة، 31 شاحنة فارغة، و4 سيارات ملاكي وغادرته العبارة (سيناء) وعلى متنها 35 شاحنة بحمولة 843 طن بضائع عامة و3 سيارات ملاكي.