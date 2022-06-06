"التعاون الخليجي" والنقد الدولي يبحثان مجالات التعاون الثنائي



بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مجالات التعاون بين الجانبين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم - خلال اللقاء - مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون بين الأمانة العامة وصندوق النقد الدولي في إعداد الدراسات والتقارير والأبحاث في السياسات المالية والنقدية وكذلك برنامج بناء وتطوير القدرات الفنية.