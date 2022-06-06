وفد إردني يتوجه إلى الجزائر لبحث تعزيز التبادل التجاري

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرفة صناعة عمان ستقوم بتنظيم زيارة لوفد صناعي إلى الجزائر خلال الفترة 12 – 16 حزيران الحالي، لبحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وأضاف الجغبير، خلال لقائه المشاركين في الوفد، اليوم الاثنين، بحضور مقرر لجنة المعارض في الغرفة عاهد الرجبي، وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان محمد الجيطان، وتميم القصراوي، وديما سختيان، وإيهاب قادري، أن هذه الزيارة تأتي لأهمية السوق الجزائرية للصادرات الأردنية باعتبارها من الأسواق الواعدة والكبيرة القادرة على استيعاب العديد من منتجات القطاع الصناعي، حيث تشمل زيارة الوفد عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الأعمال والتجار الجزائريين في كل من العاصمة الجزائرية وكذلك في مدن البليدة وسطيف وقسنطينة، مشيرا إلى أن أهمية الزيارة تأتي لتزامنها مع إقامة معرض الجزائر الدولي والذي يشارك فيه 23 شركة صناعية أردنية بتنظيم من وزارة الاستثمار وبيت التصدير.



ودعا الجغبير إلى تكثيف الجهد الحكومي باتجاه تذليل العقبات أمام الصادرات الصناعية الأردنية إلى السوق الجزائري، من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وبحث معيقات تنفيذ هذه الاتفاقيات، مؤكدا أهمية مشاركة ممثلين لمؤسسات رسمية في أي لقاءات تعقد في الجزائر، لضمان نجاح هذه اللقاءات، خصوصا وان التجارب السابقة في تنظيم زيارات الوفود الاقتصادية أثبتت أهمية مشاركة المسؤولين الحكوميين في هذه الزيارات، والتي كان آخرها زيارة وفد اقتصادي أردني إلى المملكة العربية السعودية.



من جهته، أكد أمين عام وزارة الاستثمار الأردنية زاهر القطارنة، أن الوزارة تحرص على دعم مشاركة الصناعيين الأردنيين في المعارض المحلية والخارجية، لأهمية ترويج الصناعات الأردنية، وبالتالي زيادة مبيعاتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، حيث تقوم الوزارة بتقدير قيمة الدعم للمشاركات الخارجية حسب عدد المشاركين وتكلفة المشاركة في المعرض، مشددا على ان دور وزارة الاستثمار لا ينحصر فقط في جلب الاستثمارات الخارجية، بل تعزيز تواجد الاستثمارات الداخلية وتطويرها، ومن هنا جاء دعم الوزارة للشركات الصناعية المشاركة في معرض الجزائر الدولي.



يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ خلال العام 2021 نحو 199 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية 99 مليونا مقابل مستوردات بلغت 100 مليون، وتركزت الصادرات الأردنية على الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية، فيما تركزت المستوردات من الجزائر على سكر القصب والغازات النفطية.