"كهرباء الشارقة" تفوز بالمستوى الذهبي لجائزة مجلس هارفرد للأعمال الدولية

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمستوى الذهبي في جائزة مجلس هارفرد للأعمال الدولية 2022 ومقره نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة كأفضل مشروع له تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع.

وتعد هذه الجائزة التي يمنحها مجلس هارفرد للأعمال كل عام للأفراد والمنظمات التي ساهمت بجهودها ومشروعاتها في التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع من الجوائز العالمية المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز واعتمادها لأفضل الممارسات إضافة إلى تقديمها لخدمات ومنتجات عالية الجودة حيث تم اختيار جميع الفائزين بالجوائز بناءً على إطار إدارة الجودة الشاملة لمجلس هارفارد للأعمال وتم إجراء عملية التقييم من قبل مقيمين محترفين دوليين.

وأكد سعادة عبدالله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تطوير مجالات العمل وتوفير خدمات أكثر سهولة وراحة وفق أعلى المعايير وأن تكون من الجهات الحكومية السباقة والرائدة في تبني وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الخدمية التي تحافظ على البيئة وتحقق مستقبل مستدام للأجيال القادمة كما تحرص الهيئة على متابعة أحدث الممارسات العالمية للإستفادة منها في تدعيم الإدارات المختلفة وإنشاء بنية تحتية حديثة والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن فوز الهيئة بهذه الجائزة العالمية يأتي تتويجًا لجهودها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وتنفيذ المشروع الرائد لشبكة توزيع الغاز الطبيعي وفق أفضل المواصفات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي يعد الأول من نوعه في المنطقة ويمثل تجربة رائدة وانفراد لمدينة الشارقة بهذا المشروع..لافتا إلى أن وجود شبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي ومحطات للضخ وفق أفضل المواصفات الفنية مع مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في تنفيذ المشروع يوفر بنية أساسية قوية ومتطورة تساهم في إستمرار مسيرة التطور والازدهار في إمارة الشارقة.

وأضاف أن الهيئة بكافة إداراتها تعمل على نشر مفهوم التميز المؤسسي والإبداع وتطبيق أفضل الممارسات بالإضافة إلى ضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطويرًا على مستوى إمارة الشارقة..مؤكدًا أهمية القطاع الحكومي في توجيه ورعاية خطط التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل محفزة على الأداء الجيد في جميع المجالات.