بشراكة استراتيجية مع شركة إماراتية..الحكومة الأردنية توقع مذكرة تفاهم لاستكشاف الذهب والنحاس

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقعت الحكومة الأردنية ممثلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة مع شركة سوليفست والشريك الاستراتيجي شركة إيرث جلوبال الإماراتية، وذلك في سياق توجه الحكومة الأردنية لاستكشاف الثروات الباطنية ودعم الاقتصاد الوطني.

ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الدكتور صالح الخرابشة عن الجانب الأردني مع شركة سوليفست ممثلةً بالسيد اندريه بوريسوف وبحضور مدير الشركة هاني الاسمر والشريك الاستراتيجي شركة إيرث جلوبال الإماراتية ممثلةً في رئيس مجلس إدارتها  عبدالجليل البلوكي الذي اعرب بدوره عن اعتزازه بالعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر ان الشراكة الاستراتيجية القائمة بين شركتي ايرث جلوبال الاماراتية وسولفيست تشمل العمل والتعاون في قطاع التعدين في البلدين الشقيقين الأردن ودولة الامارات.

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