"سيرت" يطلق برنامجا تدريبيا لتنمية القدرات الضريبية محليًا وإقليميًا

أعلن مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت" التابع لكليات التقنية العليا، عن إطلاقه برنامج /TADATx/ الخاص بالإدارة الضريبية وفق المعايير العالمية وذلك بالتعاون مع "TADAT " الجهة المعنية بالتقييم التشخيصي لإدارة الضرائب والمعتمدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويصبح مركز "سيرت" وفق هذا التعاون المزود الوحيد لتقديم برامج تدريب "TADAT" المتعلقة بالمهارات الضريبية والمالية في الدولة ومنطقة الخليج، وذلك بهدف تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في الإدارات الضريبية وتمكينهم وفق المهارات المهنية العالمية المطلوبة للعاملين في المجال الضريبي والمالي بشكل عام.

وتبدأ الدفعة الأولى من الملتحقين بهذا البرنامج التدريبي المتخصص تدريبهم في 27 يونيو الجاري.

وقال الدكتور محمد بكه، الرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب "سيرت": سعداء بهذا التعاون مع TADAT المعنية بمعايير التقييم العالمية لإدارة الضرائب، بما يدعم تمكين كوادرنا العاملة في هذا المجال المالي من الاطلاع على المستجدات في المهارات والمعايير في مجالهم بما يساعدهم في أداء أدوراهم بنجاح وتميز، وأن يكونوا إضافة نوعية في مواقع عملهم.

وأوضح أن توفير هذا البرنامج التدريبي بمعايير عالمية يعكس التزام "سيرت" بدوره المنوط به بتطوير الموارد البشرية وتعزيز جهود المؤسسات في التطوير المهني لموظفيها وفق أعلى المعايير لتمكينهم من التعامل مع المتغيرات الوظيفية في سوق العمل، وهذا البرنامج سيدعم كذلك استدامة تنمية المواهب والقدرات في الإدارة الضريبية والتخطيط المالي محليا وإقليميا.

وأضاف: حريصون في "سيرت" دائما على مواكبة متطلبات سوق العمل، من خلال تصميم وتقديم برامج عالمية المستوى لتطوير القوى العاملة والمساهمة من خلال ذلك في تعزيز التميز الحكومي والقدرة التنافسية للصناعة، منوها أنه في العام 2018 ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة قام "سيرت" بتدشين أول أكاديمية متخصصة في مجال ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع وزارة المالية، لتصبح الأكاديمية جهة رسمية معتمدة لمنح المؤهلات المهنية وإعداد المختصين في المجال الضريبي بالإضافة إلى دورها في التدريب والتوعية المجتمعية بالنظام الضريبي، واليوم يواصل "سيرت" عمله في هذا المجال بطرحه برنامج / TADATx/ بمشاركة خبراء إدارة الضرائب من الجهتين في دورات أسبوعية بقيادة أعضاء هيئة التدريس من الأكاديمية، وستبدأ المجموعة التدريبية الأولى في 27 يونيو 2022، وستفتح طلبات التسجيل لمجموعة خريف 2022 في يوليو.

وأكدت كاثرين باير، نائب مدير دائرة شؤون المالية العامة في TADAT أن التعاون مع "سيرت" يساعد في بناء القدرات المؤسسية للعاملين في المجال الضريبي على مستوى الامارات ومنطقة الخليج، فهذا التعاون يعكس اهتمام المسؤولين في المجال الضريبي بتعزيز المعارف والمهارات وتطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية المتعلقة بممارسات الإدارة الضريبية الجيدة من خلال شراكة مع TADAT.