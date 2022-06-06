13.7 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم الإماراتية منذ بداية 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية إلى أكثر من 13.7 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2022، في ظل جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المُدرجة، بدعم رئيسي من قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أن المستثمرين الأجانب غير العرب حققوًا مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 51.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 37.7 مليار درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 13.7 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبحسب الرصد، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 36.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 25.1 مليار درهم بصافي استثمار 11.8 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 14.2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 12.3 مليار درهم بصافي استثمار جاوز 1.88 مليار درهم كمحصلة شراء.

ومن المتوقع أن تواصل أسواق الأسهم المحلية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة إلى جانب سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى والتي شملت "بروج" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"موانئ أبوظبي" و"فيرتيغلوب" و"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" ومجموعة "ملتيبلاي".

Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل.. ياسمين عبد العزيز تقرر مقاضاة شقيقها وتحذر من الزج باسمها

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة ضم أخطبوط الزمالك

عاجل.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويخطف صفقة نجم منتخب مصر

الاحتياطي النقدي يسجل أدنى مستوياته من 2017 .. ومحافظ البنك المركزي يكشف عن الأسباب والتداعيات

عاجل.. فيوتشر يصدم الأهلي والزمالك ويتعاقد مع نجم منتخب مصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك لخطف "الصفقة الذهبية"

أحمد موسى: هذه الفئات سيتم حذفها من التموين.. فيديو