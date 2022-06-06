1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 467 مبايعة بقيمة 929.68 مليون درهم منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 226.44 مليون درهم و405 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 703.24 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة الخوانيج الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الراس وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 752.6 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 83.78 مليون درهم و115 رهن فلل وشقق بقيمة 668.82 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 566 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 155.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 102 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الثانية بقيمة 28 مليون درهم.