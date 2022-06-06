"ناسداك دبي" ترحب بإدراج إصدارين من صكوك حكومة إندونيسيا بقيمة 3.25 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رحبت بورصة ناسداك دبي اليوم، بإدراج شريحتين من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليار دولار.

وتشمل الشريحتان إصدارا بقيمة 1.75 مليار دولار يستحق بعد 5 سنوات بعائد 4.40%، وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار يستحق بعد 10 سنوات بعائد 4.70%.

وقد رفع الإدراجان الجديدان إجمالي قيمة الصكوك المدرجة من قبل حكومة إندونيسيا في ناسداك دبي إلى 22 مليار دولار، مما يجعلها أحد أكبر مصدري الصكوك في البورصة.

وتعزز هذه الصكوك، مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي حاليا 80.9 مليار دولار.

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