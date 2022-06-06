" منطقة عجمان الحرة" تشارك في مؤتمر بإسبانيا

‎شاركت منطقة عجمان الحرة في "مؤتمر قمة المناطق الاقتصادية الخاصة لمنطقة المتوسط وإفريقيا" الذي عقد في إسبانيا بالتزامن مع "أسبوع اللوجستيات في منطقة المتوسط MedaLogistics Week"، والمقام على هامش "المعرض الدولي للوجستيات ومناولة المواد SIL Barcelona" في برشلونة".

وقال سعادة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة إن مشاركة المنطقة في القمة تأتي تماشيًا مع رؤيتها الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة حاضنة للأعمال، تدعمها بنية تحتية متقدمة وحزمة من الابتكارات الرقمية والخدمات التنافسية الرائدة،ومنظومة تشريعية مرنة في سبيل إتاحة تجربة استثمارية فريدة في إمارة عجمان ودولة الإمارات.

و أوضح السويدي ان المشاركة ستساهم كذلك في تعزيز تنافسية الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستشراف فرص استثمارية جديدة، وتسهيل مزاولة الأعمال." ومثَّل منطقة عجمان الحرة في المؤتمر كل من بشاير علي الكميتي الشامسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال؛ وشيخةعبدالله النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية.

‎وفي إطار فعاليات المؤتمر، شاركت بشاير الكميتي في الجلسة النقاشية "تنامي دور المناطق الاقتصادية الخاصة"، حيث تحدثت عن أهميةالمناطق الاقتصادية الخاصة وتأثيرها على المشاريع التجارية في نواحي مختلفة، مبرزةً الدور الذي تلعبه في أوقات الأزمات، ومساهمتهافي الارتقاء بالنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحديد مسار قطاع سلاسل القيمة العالمية. كما تضمنت الجلسة محاور عديدة، من ضمنها مدى تأثير المناطق الاقتصادية الخاصة في رفع المهارات وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي في المنطقة، وتأثير عملية الرقمنة علىالقطاع.

‎وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، التقى وفد منطقة عجمان الحرة بكل من بلانكا سوريجيه، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في برشلونة،ودييجو موريسيو جايتان جاليندو، مدير عام المنطقة الحرة في بوغوتا- كولومبيا، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال. كما تباحث الوفد مع المناطق الحرة المشاركة حول سبل التعاون المشترك بما يعزز الخطط الاستثمارية والتوجهات التوسيعة للطرفين،مستعرضًا محفظته المتكاملة من الخدمات والتسهيلات المصممة لتلبية متطلبات المستثمرين ضمن 22 قطاعًا مختلفًا، بما فيها التجارةالإلكترونية والخدمات اللوجستية.

كما زار الوفد مركز مركز الأعمال "دي فاكتوري" الذي تديره المنطقة الحرة في برشلونة، والذي يقدم الخدمات المتنوعة دعمًا للشركات العاملةفي قطاع التكنولوجيا، وساهم في تطبيق عدد من الابتكارات في مجال النقل والخدمات.