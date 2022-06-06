الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022.. فتح باب تلقي التظلمات لمدة 14 يوما

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022، تصدرت عمليات البحث عبر المحرك (جوجل) خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب الإعلان عن فتح باب تلقى التظلمات لجميع الطلاب والطالبات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد فتح باب تلقي تظلمات الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022.

الديب يعلن فتح باب تلقي تظلمات الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022

وأعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن فتح باب تلقي تظلمات الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تقرر بدء تلقي تظلمات الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022 للفصل الدراسى الثاني اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو الجاري، وذلك بمقر مركز إعداد الفتيات خلف إدارة بندر دمنهور التعليمية بمدينة دمنهور لمدة 14 يوما.

وأوضح الديب، أن الأوراق المطلوبة لقبول تظلمات الشهاده الاعداديه محافظه البحيره 2022 هي (صورة بطاقة ولى أمر الطالب / الطالبة - طلب مراجعة المواد - رقم جلوس الطالب / الطالبة).

محافظ البحيرة يعتمد نتيجة الامتحان

واعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 72 ٪.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لها 4670 طالبا بنسبة نجاح ٧٩% وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75 ٪

وفى ذات السياق اعتمد محافظ البحيرة نتيجة اعدادية تلمذة صناعية حيث بلغ اجمالى عدد المتقدمين 120 طالبا وحضر منهم 118 وبنسبة نجاح 100%، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالب وحضر بنسبة 94%.

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

المركز الأول الطالبة آلاء على محمد على شرارة- بمدرسة عمر محمد نعيم الإعدادية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

المركز الأول مكرر الطالبة آية رمضان محمود محمد عباس- بمدرسة خنيزة للتعليم الأساسى بإدارة كوم حمادة التعليمية.

المركز الأول مكرر الطالبة حبيبة محمد فخر الدين عبدالله - بمدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمي

- المركز الأول مكرر الطالبة رزان محمود نشات محمد سالم- بمدرسة الإرشاد الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالب عمرو جمال عبدالحى عمران- بمدرسة عبد المنعم رياض بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة علا رفعت لطفى عبدالنبى الخرادلى- بمدرسة الشهيد أحمد الغنام الإعدادية بالبكوات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة علا على جابر محمد عبده بمدرسة المحمودية الإعدادية بنات بإدارة المحمودية التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة أروى أحمد منتصر ابو ريه- بمدرسة وافد الإعدادية بإدارة كوم حمادة التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالبة نوران أحمد فراج محمد فراج بمدرسة أحمد سموكة الإعدادية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

- المركز الأول مكرر الطالب أحمد محمود محمد حافظ عبدالحميد _بمدرسة عباس سيد أحمد الإعدادية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمي.