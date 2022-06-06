العقوبات الروسية قد تكلف الألمان 5 مليارات يورو إضافية سنويًا

ذكرت الصحيفة الألمانية Welt am Sonntag أن عقوبات موسكو ضد Gazprom Germania والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية سنويًا لدفع ثمن الغاز البديل، حيث قررت روسيا في مايو وقف إمدادات شركة الغاز الألمانية، والتي تعتبر شركة فرعية من Gazprom بعد أن قررت برلين إعادة هيكلة إدارة الشركة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن وزارة الاقتصاد تقدر الحاجة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية يوميا، لتؤكد بذلك البيانات التي نقلتها الصحيفة.

كما وأكدت الصحيفة احتمالية زيادة التكاليف بعد أمر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في منطقة Rehden.

يذكر أن ألمانيا هي أكبر عميل لروسيا في أوروبا حيث تستورد برلين نحو 40% من غازها من موسكو.

هذه التوترات حول مستقبل قطاع الغاز في أوروبا تأتي بعد إيقاف كييف طريق عبور الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا، حيث قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إن نقطة عبور الغاز سوخرانوفكا لن يُعاد فتحها حتى تحصل كييف على الاستقلال الكامل لنظام خطوط الأنابيب.

هذه المخاوف من تعطل الإمدادات، تأتي مع اقتراب فصل الشتاء والذي من المتوقع خلاله ارتفاع الطلب على التدفئة مما يضيف مزيد من المخاوف حول مدى تأثير العقوبات وتعطل الإمدادات على الدول الأوروبية في المطلق وعلى ألمانيا بشكل خاص.