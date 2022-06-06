الولايات المتحدة تلجأ للصين من أجل خفض معدلات التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من فريقه إعادة النظر في خيار رفع بعض الرسوم الجمركية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين.

تأتي هذه التصريحات في ظل معاناة الأميركيين من ارتفاع نكلفة المعيشة في 40 عامًا، الأمر الذي أجبر بايدن إلى اللجوء لأدوات مبتكرة منها إزالة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه ترامب على سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات في 2018 و2019.

كما وتأتي هذه التصريحات وسط توتر العلاقات بين الطرفين في ظل ترقب الموقف الرسمي من قبل بكين حول قرار شن بوتين عملية عسكرية على أوكرانيا، إضافة إلى توتر العلاقات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.

وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا قد صرحت في وقت سابق من الشهر الماضي إن الحكومة الصينية تعارض جهود الكونغرس في تعزيز قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لأنها ستمنح الولايات المتحدة مزيدًا من المنافسة، حيث يناقش المشرعون الأميركيون حزمة تصل إلى 52 مليار دولار لدعم القطاع بهدف تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع التكنولوجيا الصينية.

وحول ارتباط الحزم التحفيزية الحكومية برفع معدلات التضخم، أكدت جينا أن الحزمة التي وضعها بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار لم تسهم في رفع الأسعار.

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