ارتفاع الأسهم الأوروبية في نهاية الجلسة مع مكاسب قطاع التعدين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع مع ترقب صدور بيانات اقتصادية في أميركا خلال الأسبوع أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب البورصة الأوروبية فارتفع المؤشر بنحو 2.7%.

ومع نهاية جلسة التداول ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.99% إلى 444 نقطة، وأنهى مؤشر DAX الألماني الجلسة على مكاسب بنسبة 1.34%.

وصعد مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.98% بينما ارتفع مؤشر FTSE بنسبة 1%.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعمًا في أولى جلسات الأسبوع من تقرير الوظائف في الولايات المتحدة عن مايو أيار الماضي والذي أظهر الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد لـ390 ألف وظيفة جديدة.


وذكر جورج لاجارياس كبير الاقتصاديين في Mazars Wealth Management أن التقلبات سوف تستمر في السوق في ظل تمسك الاحتياطي الفدرالي بالتركيز على التضخم، ومع ذلك أكد أن الأسواق المالية أقل اهتمامًا بمعدلات الفائدة التي تستغرق الكثير من الوقت لتصب في الاقتصاد الحقيقي.

وارتفع سهم Just Eat Takeaway بنحو 12%، فيما تراجع سهم شركة الرقائق السويدية Storskogen Group بنحو 7%.

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