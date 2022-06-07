يلا شوت الجديد الرسمي | Yalla Shoot New بث مباشر مباراة إنجلترا ضد ألمانيا دون تقطيع في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
إنجلترا وألمانيا
إنجلترا وألمانيا
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يقدم لكم موقعنا الفجر الرياضي خدمة البث المباشر والحي لمشاهدة مباراة القمة اليت ستجمع بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القجم 2022-2023.
 

بعد نحو عام من المواجهة التي جمعت بين ألمانيا وإنجلترا في ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم وانتهت بفوز الأخيرة 2-صفر، يخوض «المانشافت» مباراة ثأرية ضد منتخب «الأسود الثلاثة» الثلاثاء في ميونيخ في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج الفريقان إلى الفوز بعد خسارة إنجلترا مباراتها الافتتاحية أمام المجر صفر-1 ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول، في حين عانت ألمانيا للخروج متعادلة ضد إيطاليا التي لعبت بتشكيلة رديفة بعد أن خاضت مباراة «فيناليسّيما» ضد الأرجنتين قبل ثلاثة أيام فقط.


وكانت المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب ويمبلي نقطة تحول للمنتخبين، فالإنجليزي بدأ يحلم بالتتويج القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أخرج عقدته المستعصية، محققًا أول انتصار على ألمانيا في بطولة كبرى منذ كأس أوروبا عام 2000.

في المقابل، طوى المنتخب الألماني صفحة مدربه يواكيم لوف الذي قاده إلى التتويج بكأس العالم في البرازيل عام 2014.

 


 

 

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