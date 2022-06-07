يلا شوت توداي | Yalla Shoot مشاهدة مباراة ألمانيا وإنجلترا اليوم بث مباشر دون تقطيع في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
إنجلترا وألمانيا
إنجلترا وألمانيا
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رابط مشاهدة مباراة إنجلترا ضد ألمانيا، في المباراة الممتعة التي ستجمع بين الأسود الثلاثة والماكينات الألمانية على في ميونخ بالمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ويحمل ملعب ميونيخ ذكرى طيبة للمنتخب الإنجليزي لأنه ألحق بنظيره الألماني خسارة فادحة 5-1 في سبتمبر عام 2001 في تصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

 

وفي المقابل، لم يخسر المنتخب الألماني في 10 مباريات حتى الآن منذ أن استلم تدريبه هانزي فليك بعد كأس أوروبا الأخيرة حيث حقق فريقه 8 انتصارات تواليًا قبل تعادلين في المباراتين الأخيرتين، لكن معظم المنتخبات التي واجهها حتى الآن كانت متواضعة، في حين لم يقدم فريقه عرضين جيدين أمام هولندا في مارس (1-1) وديًا وضد إيطاليا (1-1) قبل أيام في دوري الأمم الأوروبية.

ويعتمد فليك على مجموعة كبيرة من لاعبي بايرن ميونيخ على رأسهم الحارس مانويل نوير ويوزوا كيميش وليون غوريتسكا وسيرج غنابري.

وعلى الرغم من فشل المانشافت في آخر بطولتين بخروجه من الدور الأول في مونديال روسيا 2018 في مجموعة سهلة ضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية احتل فيها المركز الأخير، ثم السقوط في ثمن النهائي أمام إنجلترا في كأس أوروبا، يثق المنتخب الألماني بحظوظه بإمكانية إحراز اللقب العالمي في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين ومعادلة الرقم القياسي للبرازيل (5 مرات).

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