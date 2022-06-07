أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-6-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بنهاية الأسبوع الماضى  بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1851 دولارا بختام جلسات الأسبوع.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 864 جنيها

عيار 21 سجل 1008 جنيهات

عيار 24 سجل 1152 جنيها

الجنيه الذهب 8064 جنيها

 

أسعار الذهب عالميا 

ارتفعت أسعار الذهب قليلا  مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.6 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1%يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو أيار.

والمركزي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو حزيران ويوليو تموز، ورفع تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.8 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.7 دولار للأوقية بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار يوم الجمعة مسجلا 1032.5 دولار للأوقية.

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