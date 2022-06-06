تعرف على شروط وخطوات حجز الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.. وزارة الزراعة توضح

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2022، والذي يُقبل فيه البعض على شراء المواشي من الأبقار والماعز والخراف وغيرها للأضحية وتوزيعها على الآخرين.

وتتيح وزارة الزراعة إمكانية حجز الأضاحي لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في البحث عن ماشية تتوافر فيها الشروط، فضلا عن أنها توفرها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في التقرير التالي، خطوات حجز الأضاحي 2022 من وزارة الزراعة على النحو التالي:-

موعد حجز الأضاحي وطرق الحجز

وبحسب وزارة الزراعة فإن يمكن للمواطنين حجز الإضاحي بداية من يونيو الجاري، وأن أسعار العجول البقرية والجاموس والخراف في متناول جميع المواطنين وتناسب محدودي الدخل شرط أن يملك المواطن كارت بنكى «فيزا» باعتبارها الخطوة الأولى في جدية الحجز.

وأوضحت الوزارة أن الحجز في قطاع الإنتاج يتم وفق إجراءات محددة وهي تكون بمقدم حجز، والتسليم في الوقت الذي يحدده المواطن، حاجز الأضحية على أن يكون الدفع إلكترونيًا شرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

وأكدت الزراعة أن الدفع من خلال منافذ القطاع، سواء كان ذلك في مقر القطاع بالدقي، أو في جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية، التي تتواجد بها الأضاحي، ومشتل قها بالقليوبية، ومزارع قطاع الإنتاج بكفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية، وفي الوجه القبلي توجد مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

أسعار مقدم حجز الأضاحي في وزارة الزراعة

ومن جهتها، كانت قد أعلنت في وقت سابق وزارة الزراعة أن مقدم العجول يختلف عن المقدم الذي يدفع في الخراف فالأولى يتم دفع مبلغ قيمته 5 آلاف جنيه أما الثاني فيتم مبلغ قيمته تصل لـ 1500 جنيه جميعها يتم خصمها من المبلغ الكلي وقت الاستلام الذي تحدده الوزارة لكل مشتري.