أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-6-2022 خلال بداية التعاملات الصباحية، بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1851 دولارا بختام جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18 سجل 864 جنيها

عيار 21 سجل 1008 جنيهات

عيار 24 سجل 1152 جنيها

الجنيه الذهب 8064 جنيها

أسعار الذهب عالميا



ارتفعت أسعار الذهب قليلا مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.6 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1%يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو أيار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.8 دولار للأوقية.