أبل تطرح ميزة جديدة بنظام التشغيل iOS 16.. تعرف عليها

تستعد شركة أبل لطرح ميزة جديدة بنظام التشغيل iOS 16، حيث سيتم إجراء العديد من التغييرات على الإشعارات.

ويعتبر التغيير الذي سيطبق على نظام iOS 16، هو التحديث الأهم للمنطقة منذ إصدار iOS 12 في عام 2018.

والتحديث الجديد سمح بالتجميع التلقائي لإشعارات التطبيق، ولكن الآن، مع iOS 16، أصبح أكثر تنظيمًا.



وخلال فعاليات مؤتمر المطورين، كشفت أبل عن تحديث جديد لشاشة القفل، قابل للتخصيص بالكامل باستخدام الأدوات التي تبدو تمامًا مثل مضاعفات أبل Watch، تنتقل الإشعارات في شاشة القفل الآن من الأسفل ويمكن إخفاؤها في الجزء السفلي من شاشة القفل.

أبل تطرح ميزة جديدة بنظام iOS 16



وعن الميزة الجديدة التي طرحتها أبل بنظام التشغيل iOS 16، يطلق عليها اسم Live Activities.

ميزة Live Activities بنظام التشغيل iOS 16

ميزة Live Activities، هي ميزة جديدة يمكنها تثبيت الإشعارات مثل نتائج المباريات الرياضية الحية على شاشة القفل نفسها، وأيضًا، ويمكن أن تظل أداة التشغيل الآن الجديدة في الجزء السفلي ثابتة، بعيدًا عن الطريق في الجزء السفلي ويمكن توسيعها.