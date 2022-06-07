أبل تطرح ميزة جديدة بنظام التشغيل iOS 16.. تعرف عليها

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

تستعد شركة أبل لطرح ميزة جديدة بنظام التشغيل iOS 16، حيث سيتم إجراء العديد من التغييرات على الإشعارات.

ويعتبر التغيير الذي سيطبق على نظام iOS 16، هو التحديث الأهم للمنطقة منذ إصدار iOS 12 في عام 2018.

والتحديث الجديد سمح بالتجميع التلقائي لإشعارات التطبيق، ولكن الآن، مع iOS 16، أصبح أكثر تنظيمًا.

وخلال فعاليات مؤتمر المطورين، كشفت أبل عن تحديث جديد لشاشة القفل، قابل للتخصيص بالكامل باستخدام الأدوات التي تبدو تمامًا مثل مضاعفات أبل Watch،  تنتقل الإشعارات في شاشة القفل الآن من الأسفل ويمكن إخفاؤها في الجزء السفلي من شاشة القفل.

أبل تطرح ميزة جديدة بنظام iOS 16

وعن الميزة الجديدة التي طرحتها أبل بنظام التشغيل iOS 16، يطلق عليها اسم Live Activities.

 

ميزة  Live Activities  بنظام التشغيل iOS 16

ميزة  Live Activities، هي ميزة جديدة يمكنها تثبيت الإشعارات مثل نتائج المباريات الرياضية الحية على شاشة القفل نفسها، وأيضًا، ويمكن أن تظل أداة التشغيل الآن الجديدة في الجزء السفلي ثابتة، بعيدًا عن الطريق في الجزء السفلي ويمكن توسيعها.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع مصطفى فتحي

عاجل.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة جديدة بشأن صمته عن أنباء انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

ودية الدفاع الجوي تمنح نجم الأهلي المشاركة بعد غياب طويل

عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة القليوبية

عاجل.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويخطف صفقة نجم منتخب مصر

عاجل- أول رد من أحمد العوضى على انفصاله من ياسمين عبدالعزيز (صورة)

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة ربع نهائي كأس مصر

عاجل.. آخر تطورات إصابة نجم الأهلي ومنتخب مصر