انخفاض نفط عُمان سنتًا واحدًا بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس / آب القادم، بواقع سنتًا واحدًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس / آب، تراجع إلى 115.59 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الاثنين، عند 115.6 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر / أيلول المقبل 112.09 دولار للبرميل، بتراجع 31 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 112.4 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو / تموز القادم، بحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.24 بالمائة؛ ليصل إلى 118.21 دولار للبرميل، فاقدًا 29 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس / آب، بنسبة 0.34 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 119.1 دولار للبرميل، بتراجع 41 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.