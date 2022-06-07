انخفاض نفط عُمان سنتًا واحدًا بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس / آب القادم، بواقع سنتًا واحدًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس / آب، تراجع إلى 115.59 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الاثنين، عند 115.6 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر / أيلول المقبل 112.09 دولار للبرميل، بتراجع 31 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 112.4 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو / تموز القادم، بحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.24 بالمائة؛ ليصل إلى 118.21 دولار للبرميل، فاقدًا 29 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس / آب، بنسبة 0.34 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 119.1 دولار للبرميل، بتراجع 41 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

 

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