الاقتصاد السعودي يرتفع 9.9% بالربع الأول 2022



كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9% بالربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي؛ ليسجل أعلى نسبة نمو منذ العام 2011.

وقالت الهيئة إن النمو الاقتصادي بالربع الأول من العام الحالي، يعود بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 20.3% على أساس سنوي و2.9% على أساس ربع سنوي.

وأشارت إلى أن النمو في الأنشطة غير النفطية بلغ 3.7% بالربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي و0.9% على أساس ربع سنوي.

وبينت هيئة الإحصاء السعودية، أن الأنشطة الحكومية سجلت نموًا بنسبة 2.4% بالربع الأول على أساس سنوي، فيما سجلت انخفاضًا نسبته 0.9% على أساس ربع سنوي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة تحو 698 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022، مقابل 634.91 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ومقارنة مع 705.52 مليار ريال في الربع السابق.

وارتفعت قيمة الناتج المحلي للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة، إلى 277.06 مليار ريال خلال الربع الأول من الحالي، مقابل 230.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل 279.85 مليار ريال بالربع السابق.

وصعدت قيمة الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية إلى 295.3 مليار ريال بالربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 284.73 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، و291.6547 مليار ريال في الربع السابق.