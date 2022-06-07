ابرهيم العربي: حريصون على نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات

عبر ابراهيم العربي رئيس الاتحاد للغرف التجارية المصرية عن سعاته بالمشاركة في افتتاح المؤتمر السنوي لشعبة الاقتصاد الرقمى بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت.

وأكد "العربي" خلال كلمته حرص الغرف التجارية واتحادها علي نشر التكنولوجيات المتقدمة في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية علي اختلاف احجامها، وفي مختلف المحافظات، محدثين وناشرين لفكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.



كما أكد حرصها أيضًا على أن تكون تلك التكنولوجيات بأيادي مصرية، حيث ذلك هو السبيل الوحيد لإنشاء صناعة معلومات وطنية قادرة علي المنافسة، ليس فقط داخل مصر، ولكن وهو الاهم، في الأسواق العالمية أيضًا.



وتابع العربي “أن دورنا في المرحلة القادمة سيكون احتضان شركاتكم الواعدة، وتقديم المعونة الفنية، وربطكم بمصادر التمويل الميسر، وفتح الأسواق العالمية لكم، ليصبح في يوم من الأيام لدينا شركة، بل شركات، مصرية في حجم ميكروسوفت وجوجل وأوبر، وكلهم قد بدئوا مثلكم، شباب واعد يملك فكر متطور، وشركات فورى وسويفل وتريلا وفيزيتا هم مثال حي على امكانية ذلك”.





ك وأكد العربي أن الاتحاد سيعمل على ربط وتسويق الافكار والمشروعات لملايين الشركات، الاعضاء باتحاد الغرف الافريقية والذي تستضيفه مصر، وأشرف برئاسته، من خلال الخدمات المستحدثة التى سنقدمها لكم من المقر الجديد للاتحاد، وهو اول مبنى ذكى للغرف التجارية بالشرق الاوسط وافريقيا، والذى تم تصميمه وتنفيذه فى اطار تعاون اخر مثمر مع معالى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتوجه العربي بالشكر نيابة عن منتسبى الغرف التجارية واتحادها العام، للدعم المستمر، والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال العديد من المبادرات والبروتوكولات الناجزة التى تدعم القطاع، وتنشر فكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وللجهد الذى تبذله الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد وشعبها النوعية بالغرف التجارية بالمحافظات.

