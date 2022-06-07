أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-6-2022.. السعر يواصل الاستقرار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال نادي نجيب سكرتير رئيس شعبة الذهب إن أسعار الذهب في مصر سجلت استقرارا خلال تعاملات اليوم وسط تعرض سعر الأوقية عالميا لتراجعات.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند 1005 جنيه، وسعر جرام عيار 24 جنيه  عند 1145 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 862 جنيه، بينما  بلغ سعر الجنيه الذهب 8100 جنيه.

وأشار " نجيب"، أن اسعار الذهب استقرت في السوق المحلي، مع تذبذبات التى تتعرض لها سعر الاوقية في الاسواق العالمية، وتميل نحو الانخفاض مرجعا ذلك إلى ارتفاع المعروض العالمي من الذهب، مشيرا إلى أن سعر الأوقية عالميا يتحرك بين مستويات 1840 إلى 1845 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب عالميا استقرت أ قرب أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الثلاثاء 7 يونيو حزيران مع توقع المستثمرين أن تؤدي خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مما يرفع بدوره عائدات السندات الأمريكية وسجل  سعر الاوقية 1841.49 دولار، وفي وقت سابق من الجلسة سجل الذهب 1836.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ الأول من يونيو حزيران. واستقر سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1843.70 دولار للأوقية.

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