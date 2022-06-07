تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية



تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين السادس من يونيو حزيران بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ووسط ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب بنحو 0.3% إلى 1843.70 دولار للأونصة عند التسوية.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 0.8% إلى 22.09 دولار للأونصة.

وصعد سعر البلاتين بنحو 1.5% إلى 1029 دولارًا للأونصة بعد أن وصل يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار عند 1032.50 دولار للأونصة.

أما سعر البلاديوم فارتفع بنسبة 1.4% إلى 2003.20 دولار للأونصة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مجددًا أعلى مستوى 3% خلال تعاملات اليوم كما صعد الدولار الأميركي.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص جاذبية المعدن النفيس.