الدولار يرتفع لأعلى مستوى أمام الين في 20 عاما

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية مما دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاما أمام الدولار.

وتراجع الين إلى 133 ينا مقابل الدولار، وهو مستوى كان من قبل يُلقى الضوء عليه باعتباره مستوى يحتم التدخل، وذلك بعد يوم من تأكيد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي مجددا على التزامه الكامل بتحفيز نقدي "قوي".
والين حساس لفروق الفائدة بين السندات اليابانية والأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية منها الين، بما يصل إلى 0.39 في المائة مواصلا ارتفاعه أمس الاثنين الذي بلغ 0.26  في المائة ومسجلا أعلى مستوياته منذ 23 مايو.

واخفض اليورو 0.12 في المائة إلى 1.06825 دولار قبل اجتماع وضع السياسات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يعلن إنهاء مشتريات السندات مما يمهد الطريق لزيادة سعر الفائدة لأول مرة في 11 عاما في اجتماع يوليو.
وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مسجلا 1.2433 دولار، إذ أقلقت حالة التوتر السياسي التي يمر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون المستثمرين، وفقا لـ "رويترز".

وتراجع اليوان الصيني عن أعلى مستوياه في شهر أمام الدولار متأثرا بارتفاع العملة الأمريكية على نطاق واسع في حين يترقب بعض المستثمرين وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد أن رفعت شنغهاي إجراءات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، هبط بيتكوين 5.8  في المائة إلى 29527 دولارا مبددة مكاسبها البالغة 4.89  في المائة أمس الاثنين.

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