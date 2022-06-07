ارتفاع درجات الحرارة.. اتبع هذه الخطوات لتجنب حدوث ماس كهربائي بالمنزل

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بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين للحماية من حريق الشقق السكنية، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ولحماية الأجهزة الكهربائية والوقاية من الماس الكهربائي بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية التفاصيل:


1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله، لحمايته من الحرق الناتج من ارتفاع الحرارة.

2- قطع التيارعند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات، لتجنب الماس الكهربائي.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، للحفاظ على المنزل من الحريق.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لتجنب الماس الكهربائي

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أي جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار الكهربي

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التي ينجم عنها الحرائق، كما يمكن تشغيل مروحة أمام المكيفات فهي توزع الحرارة بشكل مناسب وتمنع ارتفاع فاتورة الكهرباء

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصيني" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

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