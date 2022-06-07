تعرف على سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى 18.62 للشراء، 18.68 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.64 جنيه للشراء، 18.70 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري


18.59 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري


18.62 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


18.64 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر


18.62 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"


18.64 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


18.65 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.


 

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