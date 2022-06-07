إيرادات ميزانية روسيا تقفز 35 % في الربع الأول



أظهر تقرير لغرفة الحسابات الروسية، وهي هيئة برلمانية تعنى بالرقابة المالية، أن إيرادات ميزانية الاتحادية ارتفعت بنسبة 35.3 في المائة أو بقيمة 1.87 تريليون روبل (30.3 مليار دولار) على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.

وارتفعت عائدات النفط والغاز بمقدار 1.8 مرة أو 1.3 تريليون روبل (21.1 مليار دولار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأورال، وسعر الدولار مقابل الروبل. وشهدت الإيرادات غير النفطية والغاز ارتفاعا بـ 513.6 مليار روبل (8.3 مليار دولار) أو بنسبة 13.9 في المائة، وفقا لـ "الألمانية".

وأظهر التقرير أن إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية بلغ 7169.5 مليار روبل (116.5 مليار دولار).