ننشر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تضاعفت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يسعى عدد كبير من أصحاب الهمم للحصول على البطاقة لأهميتها في تقديم مزايا وتسهيلات متعددة لهم مثل الكشف المجاني والجمع بين معاشين وغيرها.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر، وذلك على النحو التالي:

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (اضغط هنـــا).

ولتسجيل طلب يتم الضغط على خانة تقديم طلب وملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي والاسم والعنوان ومكتب التأهيل والمستندات المطلوبة لذلك، وفي حالة قبول الطلب قم بتحديد موعد ومكان الكشف الطبي ثم توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد مع الأوراق المطلوبة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كما يمكن متابعة حالة الطلب أيضا من خلال موقع وزارة التضامن والضغط على خانة الاستعلام عن طلب ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على خانة الاستعلام ثم تظهر كافة التفاصيل.

يذكر أن وزارة التضامن أوضحت مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر 2022 من ذوي الإعاقة وهي طيف التوحد، أصحاب الإعاقات السمعية، الهيموفيليا، قصار القامة لمن أقل من 140 سم، أصحاب الإعاقات البصرية، أصحاب أمراض الدم المزمنة، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، أصحاب اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، متلازمة داون، اضطراب طيف التوحد، فقد السمع التام، أصحاب الشلل الدماغي، من يعانون من درجة فقد السمع 55 ديسبل، صغر أو كبر حجم الرأس، اضطراب فرط الحركة، مرضى الجذام، فقد البصر التام، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، البتر متعدد الأطراف، ضمور العضلات وذوي القزامة، مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.