الرئيس هيئة الاستثمار يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية وكبار المطورين العقاريين



في ثاني أيام زيارته إلى دولة قطر، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعددا من أعضاء الغرفة.



وقدم المستشار محمد عبد الوهاب لأعضاء الغرفة، عرضًا تفصيليًا لخريطة مصر الاستثمارية، التي تضم أكثر من 2600 فرصة استثمارية، ودعاهم لزيارة مصر للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المناسبة لتوجهاتهم على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة واضحة لتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، ومضاعفة قيمة الاستثمارات القطرية في مصر.



كما شهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وفي مقدمتها تصدر مصر قائمة الدول المستقبلة للاستثمار في إفريقيا، رغم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي نجم عنها تباطؤ حركة تدفق الاستثمارات عالميًا، فضلًا عن توعية أعضاء الغرفة القطرية بجهود الحكومة المصرية في تسهيل عمليات تأسيس وتشغيل الشركات، وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفقًا لأطر زمنية محددة.



من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اهتمام المستثمرين القطريين بدراسة أنسب الفرص لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، مُشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والأزمات العالمية الحالية، معربًا عن جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري، وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين. كما أبدى ممثلو الغرفة حرصهم على الاستثمار في مصر، ودراسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها.



وعلى جانب آخر، التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برؤساء كُبرى شركات التطوير العقاري القطرية، للترويج لأهم المشروعات العقارية.



حيث التقى عبد الوهاب، عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة ديار القطرية، وذلك لبحث استثمارات الشركة في مصر، والخطط المستقبلية للتوسع في أنشطتها العقارية، حيث أوضح "العطية" أن الشركة قامت بإطلاق المرحلة الاولى لمشروع سيتى جيت بمنطقة شرق القاهرة، والذي يقدم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية متنوعة.



كما تطرق اللقاء لمتابعة سير عمل بعض مشروعات الشركة في مصر، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية ومنها مشروع نيو جيزة على مساحة 1500 فدان بمنطقة غرب القاهرة، وفندق سانت ريجيس والذي يشمل 515 وحدة فندقية، بالإضافة إلى مناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر من خلال تنفيذ مشروعات سياحية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث أكدت الهيئة تقديم كافة سبل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في مصر وتذليل أي تحديات لها.



واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رامز الخياط، رئيس مجلس ادارة مجموعة الخياط القابضة، والتي تُعد إحدى الشركات الرائدة في البناء وتطوير العقارات المدنية والصناعية والسكنية والتجارية، والتي قامت مؤخرًا بالاستحواذ على حصة في شركة جهينة، وقد أبدى رئيس الشركة القطرية اهتمامه بالاستثمار في مصر بمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، والسياحة، وتجارة التجزئة.



كما اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، مع السيد ثانى بن عبد الله آل ثاني، رئيس شركة أزدان القابضة، والتي تعتبر من كبرى شركات التطوير العقاري بمنطقة الخليج من حيث القيمة السوقية، وتتركز أنشطتها الرئيسية في تطوير الوحدات العقارية السكنية، والتجارية، وإدارة الفنادق، ومراكز التسوق، وقد أعلنت الشركة القطرية عن رغبتها في الاستثمار في مصر، من خلال إقامة عدد من المنشآت الفندقية، وتقديم بعض الخدمات المصرفية، وقد تم الاتفاق على قيام وفد من الشركة بزيارة مصر قريبا لدراسة السوق المصرية، والإطلاع على أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركة.



وخلال لقاءاته بشركات التطوير العقاري القطرية، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في دعم المستثمرين وتذليل كافة تحديات الاستثمار خلال السنوات الماضية، كان آخرها إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس مجلس الوزراء، لافتأً إلى أن عامل الجذب الرئيسي للمشروعات الجديدة هو نجاح واستمرارية المشروعات القائمة، ودعا عبد الوهاب المطورين العقاريين القطريين للمشاركة في المشروعات القومية الكُبرى، خاصة بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، للاستفادة من النمو المُستقبلي المُتوقع لهذه المشروعات.



كما واصل المستشار محمد عبد الوهاب اجتماعاته مع الشركات القطرية المًهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، والتي شملت كلا من مجموعة الفردان، والتي تتوسع أنشطتها لتتضمن قطاع المجوهرات، والتطوير العقاري، والضيافة، والرعاية الصحية، والسيارات، والخدمات البحرية والمالية، وتدرس إقامة فندق سياحي في مصر، وكذا شركة قطر كوول، والتي ترغب في اقامة مشروع تبريد مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة just real estates حيث تدرس اقامة شركة لتصدير الغاز وانتاج الكهرباء، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات، وشركة prosperous alliance، والتي تهتم بتنفيذ مشروعات في مجالات الخدمات اللوجستية، والموانئ، والصناعات الغذائية.