"فيليب موريس - مصر" تطلق النسخة الــ 6 من حملة مكافحة التدخين للشباب الأقل من 18 عامًا

أطلقت شركة "فيليب موريس - مصر" بالتعاون مع ترانس بيزنيس للتجارة والتوزيع TBTD النسخة السادسة من مبادرتها لمكافحة التدخين لدى الشباب الأقل من 18 عامًا، استكمالًا للنجاحات التي حققتها المبادرة خلال نسخها الخمس الأخيرة.

ويحمل انطلاق النسخة الجديدة من تلك المبادرة أهمية كبرى، نظرًا لتوقفها العام الماضي نتيجة لتداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19"، وما تطلبته من تطبيق لبعض الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي، وقرارات الحظر المؤقت.

وتأتي مبادرة شركة "فيليب موريس- مصر" لمكافحة التدخين لدى الشباب الأقل من 18 عامًا، في إطار اضطلاعها بدورها المجتمعي، وإيمانها بضرورة تنميته خاصة في مجال المبادرات التنموية والتوعوية التي تتسم بالاستدامة لتحقيق العوائد المرجوة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد وضعت أهدافًا محددة للمبادرة، تمثلت في منع بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ، لمن هم دون السن القانونية، وهي نفس الأهداف التي تدعم جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة في مصر، والتي تقوم على الحد من ظاهرة التدخين بين الفئات العمرية دون سن الثامنة عشرة.

وتستهدف المبادرة الوصول لنحو 34 ألف "كشك ومركز توزيع"، لنشر الوعي القانوني، بين التجار وموزعي السجائر ومختلف منتجات التبغ، بالعقوبات القانونية المقررة لمن يخالف أحكام القانون التي تحظر البيع لمن هم دون السن القانونية وحثهم على ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون التي تحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.

كما ستتضمن الحملة توزيع مجموعة من ملصقات التوعية التي تحمل رسائل واضحة بعدم بيع المنتجات التدخين لمن هم أقل من 18 عامًا.

يذكر أن "فيليب موريس" قد أطلقت 5 نسخ سابقة من حملة مكافحة التدخين لمن هم أقل من 18 عامًا، استهدفت تنظيم زيارات ميدانية شملت المئات من مراكز الشباب، والآلاف من منافذ بيع السجائر في 25 محافظة على مستوى الجمهورية ومحطات المترو والسكك الحديدية.