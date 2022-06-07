وزارة قطاع الاعمال تضع حجر أساس لمشروع فندق على نيل الأقصر

الاقتصاد
وضع حجر الأساس للفندق
وضع حجر الأساس للفندق الجديد
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أعلنت وزارة قطاع الاعمال اليوم الثلاثاء وضع حجر أساس مشروع فندق على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل بمحافظة الأقصر، المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة..

ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقي من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويضم فندقًا في المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معماري فريد. ويتكون الفندق من 5 طوابق على مساحة 40 ألف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة، بالإضافة إلى جراج للسيارات على مساحة 3 آلاف متر تحت الأرض.

كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال، بالإضافة إلى التراسات المطلة على النيل وقاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.

ويمثل الفندق الجديد إضافة حقيقية لقائمة الفنادق السياحية عالية المستوى وإضافة جديدة لمحافظة الأقصر، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.
 

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