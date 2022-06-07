ميناء دمياط يتداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة الشاحنات 4134 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23041 طنا تشمل: 10463 طن يوريا و8000 طن كلينكر و4578 طن بضائع متنوعة، موضحة أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 19271 طنا تشمل: 1738 طن ابلاكاش و7300 طن خردة و8995 طن قمح و938 طن خشب زان و300 طن سلاج و100 طن ذرة و2633 رأس ماشية بإجمالي وزن 902 طن.

وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 469 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1636 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، بلغ 12009 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 300193 طنا، كما غادر قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.