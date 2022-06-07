موانئ البحر الأحمر تتداول أكثر من 9 آلاف طن بضائع عامة



تداولت موانئ البحر الأحمر 9 آلاف و692 طن بضائع عامة متنوعة، و457 شاحنة، و477 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى تسجيل وصول ومغادرة 637 راكبا.

وذكرت هيئة الموانئ أن الصادرات شملت 5 آلاف و815 طن بضائع عامة ومتنوعة، و219 شاحنة، و13 سيارة، وبلغ إجمالي الواردات 3 آلاف و877 طن بضائع عامة ومتنوعة، و238 شاحنة، و464 سيارة ملاكي.

وأضافت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدن إكسبيرس) وعلى متنها 79 شاحنة بحمولة 1646 طن بضائع عامة ومتنوعة، و12 سيارة ملاكي، وشاحنتان فارغتان، والسفينة (أمل) وعلى متنها 82 شاحنة بحمولة 1511 طن بضائع عامة ومتنوعة، و12 سيارة ملاكي، وشاحنتان فارغتان، والسفينة (عمان) وعلى متنها 25 شاحنة بحمولة 501 طن بضائع عامة ومتنوعة، و12 سيارة ملاكي وشاحنة فارغة.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (الحرية) على متنها 80 شاحنة بحمولة 2168 طن بضائع عامة ومتنوعة، والسفينة (بوسيدن إكسبريس) على متنها 106 شاحنات بحمولة 2829 طن بضائع عامة ومتنوعة، و13 سيارة ملاكي.. فيما استقبل ميناء نويبع العبارة (سيناء) وعلى متنها 15 شاحنة بحمولة 143 طن بضائع عامة، و76 طن ترانزيت إلى ليبيا، و32 شاحنة فارغة، و3 سيارات ملاكي، وغادرته العبارة (سيناء) وعلى متنها 33 شاحنة بحمولة 818 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة (بنياس 2) قادمة من جدة وعلى متنها 425 سيارة ملاكي.

ميناء سفاجا، هو أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهو عبارة عن جونه متسعة (خليج طبيعى) على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحرى جنوب ميناء السويس وهذه الجونة محمية من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا كما أنها محمية من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ولكنها تتعرض في فترة بسيطة من السنة إلى الرياح الجنوبية (الأزيب) التي تتسبب في حدوث الاضطراب والأمواج داخل الميناء والأعماق كبيرة داخل رقعة الميناء مما يسمح بإستقبال السفن كبيرة الغاطس.

يقع الميناء على الساحل الغربي لخليج العقبة وعلى مسافة حوالى 168 كم شمال شرم الشيخ ومسافة 64 كم جنوب طابا. وتقطع المسافة البحرية بين نويبع والعقبة في نحو 3 ساعات للعبارات، وباستخدام اللنشات السريعة في نحو 1.30 ساعة.

وهو من الموانئ الحديثة والتى تم إنشاؤها فى عام 1985م لربط المشرق العربى بالمغرب العربى وربط آسيا بإفريقيا وذلك لزيادة التبادل والترابط بين الدول العربية بعضها ببعض.

يستخدم الميناء لنقل الركاب والسيارات والبضائع والحاصلات الزراعية داخل البرادات وذلك خلال رحلة بحرية فى مسافة قصيرة من نويبع إلى العقبة فى مدة زمنية لا تزيد عن ثلاث ساعات بالعبارات وساعة واحدة باللنش السريع وذلك من خلال خط ملاحى منتظم نويبع/العقبة.

يفضل معظم الركاب إستخدام ميناء نويبع خاصة ركاب السيارات الخاصة حيث يستخدمون الميناء فى السفر للدول العربية بالمشرق سواء السعودية أو دول الخليج وسوريا ولبنان حيث يتم إستخدام هذا الخط لتوفير الوقت والتكلفة.

تعمل بالميناء شركة السويس للشحن والتفريغ لخدمة الركاب ونقل أمتعتهم وتوفير الراحة الكافية للركاب.