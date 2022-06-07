بث مباشر Yalla Shoot الآن.. مشاهدة مباراة الإمارات ضد أستراليا في ملحق كأس العالم الثلاثاء 7-6-2022

الفجر الرياضي
الإمارات
الإمارات
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي مباراة الإمارات ضد أستراليا في المباراة التي تجمع المنتخبين في منافسات المحلق الآسيوي المؤهل إلى منافسات كأس العالم 2022 بدولة قطر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإمارات وأستراليا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، سيحتضن أحداث اللقاء استاد أحمد بن على المونديالي.

 

 

وأعلنت شبكة قنوات "أبوظبي الرياضية آسيا 1" و"دبي الرياضية آسيا 1" عن إذاعة مباراة الإمارات وأستراليا اليوم داخل الإمارات العربية المتحدة، كما ستذاع ذلك على قناة "الكأس 5" الرياضية.

أما شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، فإنها ستنقل المباراة على الهواء مباشرة من داخل قرية آسيا، كما سيتم التعليق على المباراة بصوت المُعلق حسن العيدروس.

والجدير بالذكر أن الفائز من مباراة منتخبي الإمارات وأستراليا منتخب بيرو، في المباراة القادمة يوم 13يونيه المقبل، كما أن الفائز بينهما، سيصعد مباشرة لكأس العالم.

 

 

 

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