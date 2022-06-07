حالة الطقس غدا الأربعاء 8-6-2022 درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 8 يونيو، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنّ غدا الأربعاء سيشهد أجواء مُشمسة، فضلا عن وجود رياح نشطة خلال فترة المساء، وتحديدا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار خبراء الهيئة، إلى أنّ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر و75 سم، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ودرجات الحرارة المتوقعة لحالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 8 يونيو، على عدد من محافظات الجمهورية وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 33 22

السلوم 39 21

سيوة 39 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 32 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26.