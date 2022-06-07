ننشر توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لكتلة شديدة الحرارة قادمة من بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، منوهة إلى أنه يسود نهار غد الأربعاء طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، أن غدا الأربعاء سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحا من 3 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، فضلا عن وجود نشاط للرياح بداية من غدٍ ويستمر حتى الأحد المقبل 12 يونيو الجاري.

توقعات حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الـ3 أيام المقبلة في الفترة ما بين الأربعاء 8 يونيو حتى الجمعة 10 يونيو الجاري.

درجات الحرارة الأربعاء 8 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس 9 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الجمعة 10 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.