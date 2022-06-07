أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-6-2022.. تراجع جديد بالمعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات الصباحية، ليفقد سعر جرام الذهب نحو 3 جنيهات بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1853 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 861.5 جنيها

عيار 21 سجل 1005 جنيهات

عيار 24 سجل 1148.5 جنيها

الجنيه الذهب 8040 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ووسط ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب بنحو 0.3% إلى 1843.70 دولار للأونصة عند التسوية.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 0.8% إلى 22.09 دولار للأونصة.

وصعد سعر البلاتين بنحو 1.5% إلى 1029 دولارًا للأونصة بعد أن وصل يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار عند 1032.50 دولار للأونصة.

أما سعر البلاديوم فارتفع بنسبة 1.4% إلى 2003.20 دولار للأونصة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مجددًا أعلى مستوى 3% خلال تعاملات اليوم كما صعد الدولار الأميركي.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص جاذبية المعدن النفيس.

أعلن البنك المركزي تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.398 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 7.597 مليار دولار في الشهر الرابع من العام. كما تراجعت العملات الأجنبية؛ المكون الأكثر سيولة بأرصدة الاحتياطي الأجنبي، بنحو 1.629 مليار دولار، لتبلغ 35.5 مليار دولار، بدلًا من 37.129 مليار دولار في أبريل الماضي، كما انخفضت حقوق السحب الخاصة “SDRs” من 198 مليون دولار في أبريل إلى 51 مليونًا في مايو.

وأرجع ذلك الانخفاض إلى الدور المنوط للبنك المركزي المصري بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية على مصر والمستحَقة في مايو الماضي؛ والتي بلغت ملياري دولار، عن وزارة المالية لسداد سندات خزانة ومستحقات صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، حسب البنك المركزي المصري.

وقال البنك إن تلك الاستحقاقات واستخدمات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سباق متوقع ومعتاد، وذكر البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي يعتبر كافيًا ويغطي 5 شهور من الواردات السلعية.‎