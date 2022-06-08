تعرف على طرق سداد رسوم الحج لعام 2022

أعلنت وزارة الداخلية، بدء تلقي رسوم الحج من الفائزين بحج القرعة لعام 2022، إذ كشفت مديرية أمن القاهرة منذ أيام، عن أبرز أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2022.

وضمت القائمة 990 فائزا، لذا بدأ الناس يبحثون عن طرق الدفع، وتسديد المبالغ المطلوبة منهم، وذلك قبل السفر لأداء فريضة الحج بأيام قليلة، بعدما بدأت المملكة العربية السعودية، في استقبال الوفود.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أماكن سداد رسوم الحج وكيفية السداد، وفقا لما كشفته وزارة الداخلية، الذي بدأ من الأحد، ويستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو الجاري.

رسوم الحج 2022

يمكن سداد رسوم الحج من خلال كل فروع بنوك (الأهلي - مصر - القاهرة)، كما يمكن فعل ذلك، من خلال مكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى على الكود المؤسسي الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم (11500201).

ماذا يحدث حال الامتناع عن سداد رسوم الحج؟

ويُعتبر عدم سداد رسوم الحج، بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج، وعند التراجع عن السفر، يتم استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المقدمة فقط.

تعليمات للحجاج خلال أداء فريضة الحج

1- شددت وزارة الداخلية على منع التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.

2- لا بد كم الالتزام بالتعليمات والضوابط بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

3- اتباع التعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى في ظل مواجهة فيروس كورونا.

4- اصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دوليًا من وزارة الصحة لإثبات تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا.

5- لا بد من إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا المستجد لعينة أُخذت من الحاج أو الشخص المسافر خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية.