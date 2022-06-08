مصلحة الضرائب تلزم 153 شركة بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية



أصدر " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " قرارًا رقم (289) لسنة 2022، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية وعددهم (153) شركة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022.



وأوضح بيان لمصلحة الضرائب المصرية أن الشركات الوارد أسماؤهم بالقرار هى:



1. الراية للتجارة العامة والتوريدات.



2. ثرايف لاداره المطاعم.



3. دليفري هيرو مصر ديمارت ايجيبت talabat.



4. ايجي مودا.



5. delivery hero egypt. Talabat.



6. السبيل للتجاره والتوزيع - حجازي جروب.



7. ميراكو للتنمية والخدمات والتجارة - Miraco company.



8. شركة توب لاين.



9. وادي النيل للتجارة.



10. ميس تكبيره للمحجبات.



11. شركة وادي النيل استورز.



12. كارينا ستورز.



13. اوول فودز-تسيباس.



14. تسويق للتجاره والتوزيع.



15. الجميرا للتسويق.



16. شركه مصر اكسبريس للتجاره والتوزيع.



17. راشيل وشريكها.



18. جي اي جي للتامين مصر.



19. المتحده للتجزئة.



20. شركه الدسوقي للتجاره الدولية.



21. الشركة العامة لتجارة الجملة.



22. ديجما للتجارة.



23. الشروق للاسواق والمحلات التجارية.



24. مصر للتجاره والاستثمار.



25. الشرق للمكتبات.



26. شركه مالتي فيتا لتغذيه الحيوان.



27. انور وشركاه لينك.



28. الشرق للسيراميك والبورسلين.



29. جيمي لتجارة المصنوعات الجلدية.



30. ورثة يحى عابدين.



31. شركه بيوت الازياء الراقية.



32. المرشدى للتجارة.



33. كايرو للحلويات.



34. سايد واكس ايجيبت.



35. زجاجى لزجاج السيارات.



36. شركه الاسكندريه والسعوديه للمشروعات السياحية.



37. شركة النيل للصناعات النسيجية.



38. شركة اسكان للتأمين.



39. ذا كوكرى كولتوريد لادارة المطاعم.



40. المجموعة العالمية للمطاعم.



41. طعمة للمحلات السياحية.



42. مفكو حلوان.



43. الشركة الوطنية للصناعة والتجارة الدولية جرافينا.



44. تاى هاوس للاستيراد والتصدير.



45. ألعاب بيلي.



46. شركة نجلاء جلال مسلم وشركاؤها.



47. مينكس لمستلزمات المكاتب.



48. سبتر انترناشيونال مصر للتجارة.



49. موبايل بلس.



50. العالمية للملابس الجاهزة.



51. دريمز للفنادق العائمة.



52. حسين سيد حسين ابو العلا.



53. ديندرلك للصناعة.



54. ايليت جروب اي جى سى.



55. المطعم اليابانى.



56. Azasha.



57. Azdeg.



58. شركة ازدا.



59. مونجينى للحلويات.



60. شركة مركز البناء والديكور داري.



61. كيماويات البناء الحديث.



62. سويت سنتر.



63. ماى واى لادارة المطاعم.



64. المستقبل لصناعة الملابس.



65. بيتزا ستيشن.



66. شطا لصناعة وتجارة الأقمشة والمفروشات.



67. ريتيل برو.



68. مطاعم مصر جندوفلى.



69. فانتدج ايجيبت بابا جونز.



70. ياس كلينك للمراكز الطبية.



71. شركة ديكاثلون ايجيبت.



72. ابيكو التجارية.



73. ستارز للمشروعات الترفيهية.



74. كان زمان.



75. ستيك لادارة النوادي الصحية اتس فيشي.



76. كريستال للتجارة والتوكيلات.



77. أحمد شريف فتحى الفطايرى.



78. هليوبوليس للمشروعات السياحيه البنللو سيراميك كافية.



79. مجموعة الريم للمنشئات السياحية والفندقية.



80. أركان للتكنولوجيا الرقمي.



81. المشير للاستيراد والتوزيع.



82. الباشا ماركت.



83. محسن الفيومى للصناعة والتجارة.



84. ابا الدهب.



85. هيثم عزام للتجارة.



86. كريم فريد طوبى وشركاه مكنة أوسكار.



87. سينا تريد لخدمات المحمول.



88. مونى هوم للاجهزة الكهربائية.



89. اتش ام ايه للتجارة والتوريدات.



90. رع سبورت للاستيراد والتصدير.



والتوكيلات التجارية.



91. الفار التجارية.



92. دينا للاستثمارات الزراعية.



93. دايس للملابس الجاهزة.



94. رويال هاوس للتجارة.



95. موباكو للصناعه والتجارة.



96. سبينس ايجيبت.



97. ريتايل جروب ايجيبت.



98. يونايتد جروسرز / سعودي ماركت.



99. شركة ابوداود لتوزيع المواد الغذائيه والمشروبات.



100. شركة ابوداود للتوريدات.



101. الشركة المصرية لتجارة ادوات المائدة.



102. شركة ميراكو الدوليه للتجارة.



103. مجموعة فيصل الرشيد وشركاه.



للتجارة العامة والمقاولات.



104. تي ام اي للتجارة والمقاولات والإنشاءات.



105. أسواق عبدالله العثيم.



106. العربي للمعادن الحديثة.



107. ميكا تريد للتجارة والهندسة.



108. بنده العالمية لتجارة التجزئة مصر.



109. اتصال للتجارة.



110. الشركة اللبنانية السعودية.



111. شركة موكيت سينتر.



112. الرملاوى للاغذية.



113. ( القطريه الهنديه لانتاج الملابس حجابى ).



خالد عزالدين محمود صالح.



114. محمد يوسف ومحمد ابراهيم.



محمد محمد سعيد وشركاؤهم.



115. داندى للملابس الجاهزة.



116. كلو للتجارة.



117. شركه جاليري الحي الثامن للتجارة، والتوزيع.



118. النيل للملابس.



119. الشركه العامه لمخابز القاهره الكبري.



120. شركه جيزه للغزل والنسيج.



121. لابوار للمحلات السياحية.



122. العربى للتجارة والصناعة.



123. شركة اس اس بي ايجيبت للمطاعم.



124. هارفست فودز.



125. العالميه لتجاره النجف والكريستال.



126. شركه عالم الزراعة والبيطرة.



127. الامار الغذائية – مصر.



128. الهولنديه للايس كريم.



129. الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي.



130. إدارة المطاعم السويسرية.



131. مكتبة الاسكندرية.



132. شركه المهندس للتأمين.



133. المتحدة للتجارة والاستشارات.



134. شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للأغذية.



135. الشايع.



136. شركة اتش ان اس جروب للاستثمارات العقارية والسياحية.



137. شركه ابوداود للتوزيع.



138. شركة الاعتماد الحديثه للحلول والاعمال المتكاملة.



139. فاريتي ملتيميديا ستور للتجارة.



140. شركة فى أف أس تسهيل العالمية.



141. شركة فاسكو ورلد وايد.



142. اوبو ايجيبت للتجارة والتوزيع.



143. فوود اند بيوند.

144. الدهان لادارة المشروعات السياحية.



145. كورتيجانو للمطاعم.



146. تربيزة لادارة الطاعم.



147. تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة.



148. الشرق للتوريدات الهندسية.



149. محمد رضوان مارديني وشركاه.



150. امير نبيل موريس وشركاه.



151. شركه اس اند ايه للتجارة.



152. سمارت كفريدج للتجارة.



153. فاشون انترناشونال جروب.

