ننشر رابط نتيجة امتحانات تحديد المُستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية)

كشفت وزارتا التعليم العالي والهجرة، نتيجة امتحانات تحديد المُستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية).

امتحانات تحديد المُستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

وقام الطلاب العائدين من أوكرانيا بأداء امتحانات تحديد المستوى يومي 24 و25 مايو الماضي، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

وحرص الطلاب العائدين من أوكرانيا على أداء امتحانات تحديد المستوى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

وجاء هذا في إطار التنسيق المُستمر بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

وجاء هذا التنسيق بهدف إيجاد حلول لمُساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في (تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

هذا ما سيفعله الطلاب بعد أداء امتحانات تحديد المستوى

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بالطلاب الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

منح الفرصة للطلاب العائدين من أوكرانيا لاستكمال الدراسة في مصر

ومن جهتها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وإطلاق غرفة عمليات لمُتابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التنسيق لعودة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية ومنحهم الفرصة لاستكمال دراستهم في مصر.

وأشارت إلى أن مصر حريصة على الحفاظ على حقوق ومصالح أبنائها في كل مكان، وذلك في ظل "الجمهورية الجديدة"، من خلال استغلال قُدراتنا والاستثمار في عقولنا البشرية، بجانب تسليط الضوء على ما تمتاز به جامعاتنا من إمكانيات بشرية ومادية كبيرة وبنية تحتية وتكنولوجية مُتميزة.



رابط نتيجة امتحانات تحديد المُستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

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