حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية نوفر لكم في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها لمتابعيها الكرام التفاصيل الكاملة حول الالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية من رابط التقديم وآخر موعد للتسجيل والشروط والخطوات والمستندات المطلوبة.

الالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية.. آخر موعد للتسجيل

كشف صندوق تطوير التعليم، عن آخر موعد للالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية، وسيكون يوم 30 من شهر 6 الجاري لعام 2022، على أن يبدأ فتح باب التقديم من الأحد 12 يونيو.

رابط الالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية

وننشر لكم رابط نموذج التسجيل للتقدم لقبول الطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الاعدادية بالعام الدراسي 2022/2021 للالتحاق بالمدارس الفنية والمهنية التابعة للمجمعات التكنولوجية وللالتحاق يمكنكم الضغط (((((هنا )))))

خطوات الالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية

على الطلاب أن يكون لدية بريد إلكتروني Gmail

التقديم إلكترونيا عبر الرابط المرفق أعلاه

يتم اعداد ملف إلكتروني بصيغة Pdf يحتوي على (صورة شخصية للطالب - شهادة ميلاد الطالب - شهادة الاعدادية - الرقم القومي لولي امر الطالب)

يتم الاحتفاظ بالرسالة التي تظهر بعد اتمام عملية التسجيل



شروط الالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إعدادية عامة حديثة لهذا العام بمجموع لا يقل عن 240 درجة.

يجب أن يكون السن أول أكتوبر 2022 لا يزيد عن 18 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية التي تحتوي على اللغة الأجنبية الخاصة بالمجمع المتقدم له كشرط أساسي للالتحاق به.

يجب أن يجتاز المتقدم للكشف الطبي.

يتم سداد مبلغ ١٠٠ جنيه لا ترد قبل اجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين تسدد إلكترونيا عن طريق الفيزا كارد بمقر المجمع.

يتم تسديد مبلغ ٣٠٠ جنيه لا ترد لحضور دورة اللغة للمقبولين للالتحاق بالمجمع (وهي اللغة الايطالية لمجمع الاميرية والفيوم وابو غالب ) و( اللغة الالمانية لمجمع اسيوط ) وتسدد قبل حضور الدورة.



المستندات المطلوبة لالتحاق بالمدارس الفنية التابعة للمجمعات التكنولوجية

صورة ضوئية من شهادة نجاح الاعدادية

بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الادارة التعليمية التابع لها الطالب

صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الاصل

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الامر

2 صورة شخصية حديثة للطالب

البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي