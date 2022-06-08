حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الثامن من يونيو 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ودرجات الحرارة بسبب الموجة شديدة الحرارة التي تعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، محذرة الجماهير من خطورة التعرض إلى أعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد نشاط رياح خلال المساء على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.