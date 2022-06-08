مصنعون: تنفيذ محطة محولات السادس من أكتوبر يرفع الطاقات الانتاجية للمصانع



أكد عدد من المصنعون، أن بدء تنفيذ المحطة الكهربائية بالسادس من أكتوبر، سوف يعمل على إحياء المنطقة الصناعية ومد المصانع بالكهرباء اللازمة لرفع معدلات إنتاجها وزيادة صادراتها.



وأعلن وزير الاسكان إنه تم البدء في تنفيذ محطة محولات كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة آلاف فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن لكل المصريين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 700 مليون جنيه.





وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمصانع من ضمن أولويات الحكومة لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.



واضاف "الصياد" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، إن معظم المصانع في منطقة السادس من أكتوبر تعمل بالكهرباء، وسوف تعمل المحطة الجديدة على زيادة كميات الطاقة التي يتم توريدها اليها ثم رفع طاقتها الانتاجية لتوفير الاحتياجات الاساسية للمجتمع، والاتجاه نحو التصدير توفير عملة صعبة للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.





من جانبه، قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن محطة الكهرباء تعمل بجهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) بقدرة (٣*١٢٥ م.ف.أ)، وأنه تم الانتهاء من الأعمال الترابية وإنشاء السور الخاص بالمحطة، ويجري تنفيذ الأعمال المدنية من الهيكل الخرسانى وغير ذلك.





يذكر أن استثمارات مشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه رغم حداثة نشأة المدينة في عام 2017، والتي تشمل مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة.