عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا (التفاصيل الكاملة)

مصادر لـ«الفجر»: تنسيق الثانوية العامة 2022 من الممكن أن يصل من 225 إلى 215 درجة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا، الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2021/2022، ظهر اليوم، وذلك عقب اعتمادها من قبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بنسبة نجاح 72.97%، جاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد للدرجات، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا

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وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد كبير من محافظات الجمهورية ما عدا «الغربية، الشرقية، المنوفية، مطروح، وأسيوط» ومن المقرر ظهورها في هذه المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا 113 ألفًا و357 طالبًا، في 229 لجنة امتحانات بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمحافظة وهم؛ «المنيا، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس، والعدوة»، بمشاركة 14575 ملاحظًا و1810 مراقبين، 2313 إداريًا، وبلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 1058.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا.. كواليس واقعة امتحان اللغة العربية

وعن أبرز كواليس امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا، كانت واقعة امتحان اللغة العربية والشكاوى العديدة التي قدمتها أولياء الأمور بسبب الصعوبة غير العادية في الامتحان، وأنه كان في متناول الطالب فوق المتفوق، وحسم في ذلك الوقت المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة المنيا، الجدل في هذا الأمر، وقال في بيان له، آنذاك: «السيدات والسادة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية تم استعراض الشكل العام لامتحان مادة اللغة العربية وسوف يتم تصحيح عينة عشوائية من أجل فهم أعمق لمعنى المستويات النسبية للطلاب وعدالة التصحيح وكيفيته وكذلك الوقوف على معنى الصعوبة والسهولة حتى يحصل كل طالب على حقه».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا.. تنسيق الثانوية العامة 2022



وعقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا، بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022، خاصة أن نسبة النجاح خلال العام الجاري 72.97%، وكانت خلال العام الماضي 77.5%، أي أقل نسبة النجاح من العام الماضي بنحو 4.5%، ومن المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام أقل من العام الماضي الذي كان 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنيا.. مؤشرات أولية تصل من 225 إلى 215 درجة

من جهتها، أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن المؤشرات الأولى لـ تنسيق الثانوية العامة 2022، من المتوقع أن يكون 225 درجة كمرحلة أولى وسينخفض إلى 215 كمرحلة ثانية، وذلك بعد اعتماد محافظ المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، صباح اليوم.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنيا.. الأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة لـ تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية 2022، تستعرض «الفجر» في السطور التالية كل ما تريد معرفته من تفاصيل وجاءت كالتالي:

- شهادة إتمام مرحلة الإعدادية - الأصل وصورة منها.

- شهادة ميلاد الطالب - الأصل وصورة منها.

- صورة بطاقة ولي أمر الطالب - الأب والأم.

- استمارة التقديم في المرحلة الثانوية.

- صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنيا.. خطوات تقديم طلاب الشهادة الإعدادية 2022

وتنشر «الفجر» خطوات تقديم طلاب الشهادة الإعدادية 2022 عبر الموقع الرسمي وجاءت كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق الرسمي اضـغـط هــنــــــــــا.

- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- الضغط على حفظ الرغبات.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنيا.. مدارس بديلة لطلاب الشهادة الإعدادية

ولكن يوجد عدد آخر من الطلاب، لا ينتظرون تنسيق الثانوية العامة 2022، ويريدون الانضمام إلى المدارس البديلة بعد الإعدادية، لذا تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها، وعقب البحث المتزايد على المدارس البديلة لـ الثانوية العامة بعد الإعدادية في محافظة المنيا، كل ما تريد معرفته من تفاصيل ومعلومات عن المدارس البديلة وجاءت كالتالي:

مدارس تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

وكتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء مدارس بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية، وقد حانت لحظة الإعلان عن هذه المدارس قبل أيام أو أسابيع قليلة من إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2023.

المدارس البديلة لـ الثانوية العامة.. أفضل 37 مدرسة

1- مدرسة توشيبا العربي وتشترط 220 درجة وتتخصص هذه المدرسة في مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي.

2- مدرسة السويدي الثانوي وتشترط 220 درجة كحد أدنى، وتتخصص في صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك، الخدمات اللوجستية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح، مكونات الطاقة الكابلات والمحولات، الإلكترونيات الصناعية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة.

3- مدرسة we للاتصالات وتشترط 250 درجة وهي اول مدرسة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- مدرسة الضبعة النووية تشترط مجموع 265 درجة كحد أدنى ومدة الدراسة فيها 5 سنوات، ويمكن بعد إتمام الدراسة تعيين الطالب المباشر في مفاعل ضبعة النووي السلمي.

5- مدرسة الطاقة الشمسية تشترط مجموع 260 درجة وتتواجد هذه المدرسة في محافظة أسوان.

6- مدرسة غبور للسيارات وتشترط مجموع 180 درجة، وسيحصل الطالب من خلالها على ثلاث شهادات وهم؛ (شهادة دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاءة الإنتاجية، شهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، شهادة من sis بإتمام الدراسة طبقا للنظام الألماني المزدوج).

7- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي تشترط مجموع 220 درجة، ومدة الدراسة بها 7 سنوات ليحصل الطالب بعدها على درجة البكالوريوس.

8- مدرسة السكك الحديد والطرق تشترط مجموع 210 درجة، وهي مدرسة تابعة لوزارة النقل.

9- مدرسة الذهب والمجوهرات الواقعة في مدينة العبور، ومتخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

10- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، وتمكن الطلاب الخريجين من التعيين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فور تخرجه من المدرسة.

11- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع تشترط مجموع 220 درجة وان يكون الطالب من محافظة القاهرة فقط.

12- مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر ومدة الدراسة بها 3 سنوات.

13- مدرسة مبارك كول يتقاضى الطالب فيها مكافأة شهرية طول مدة الدراسة، وفي حالة رسب الطالب لا يمكن الإعادة وعلية التحويل لأي مدرسة أخرى.

14- مدرسة إلكترو مصر تتخصص في مجال الصيانة الكهربائية، بالشركة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.

15- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام تتخصص في مجالات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء، والإلكترونيات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

16- مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان تتخصص بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية، والسباكة والمعالجات الحرارية، واللحام وتشكيل المعادن، والبتروكيماويات، والتركيبات الكهربائية، والمعدات الكهربائية، والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.

17- مدرسة أحمد تعلب الفندقية تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم وتقبل طلاب محافظة القاهرة فقط.

18- مدرسة البترول تشترط 260 درجة وتتواجد بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والإسماعيلية.

19- مدرسة التمريض العام تمكن الخريجين من العمل في مستشفيات وزارة الصحة ممرضين وممرضات.

20- المدرسة العسكرية الرياضية تعمل وفق مناهج وزارة التربية والتعليم، وتهتم بالرياضة.

21- مدرسة المتفوقين تشترط أن يكون مجموع درجات الطالب بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (الإنجليزية- الرياضيات- العلوم)، وأن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة 95% من المجموع الكلي.

22- مدرسة الثانوي الجوي، تشترط أن يتخطى الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والهيئة، وموافقة كتابية من ولي الأمر.

23- مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان، مدة دراستها 5 سنوات فني أو 3 سنوات صناعي يعادل نفس معايير التدريب والتأهيل لدى المعاهد العليا الإيطالية.

24- مدرسة الثانوي البريطاني، تعادل شهادة تعادل الثانوية العامة، ولكنها معتمدة دوليًا، ويخضع الطلاب فيها لاختبارات تحت إشراف جامعة كامبريدج البريطانية.

25- مدرسة البريد تشترط مجموع لا يقل عن 250 درجة وأن يكون الطالب مصري الجنسية أبا عن جد.

26- مدرسة الأثاث بدمياط تشترط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالمدرسة ولا يعد هذا شرطا لقبوله.

27- مدرسة الثانوي البحري.

28- مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية تشترط 210 درجة للالتحاق بها.

29- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية تتخصص في مجال التكنولوجيا الزراعة والري.

30- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية تتبع نظام مدارس «TECH P» العلمية، بالشراكة مع شركة «BIM»

31- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية تقبل الطلاب من محافظ القاهرة فقط وهي مدرسة متخصصة في التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة.

32- مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة تقوم بتعيين الطلاب بعد التخرج في مستشفيات القوات المسلحة.

33- مدرسة التمريض العسكري الشرطية تتميز بالتعيين عن القبول في وظيفة جندي أول.

34- مدرسة البتروكيماويات تشترط الحصول على 275 درجة.

35- المدرسة التجارية المتقدمة، مدة الدراسة في هذه المدرسة خمس سنوات.

36- مدرسة الغزل والنسيج يحصل فيها الطالب على حافز شهري وبدل تدريب داخل المصنع.

37- مدرسة صيد وتربية الأسماك تنتشر في محافظات الساحل.

