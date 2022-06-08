وزير الطاقة الإماراتي: جهود أوبك+ لزيادة إنتاج النفط "غير مشجعة"





قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأربعاء 8 يونيو حزيران، إن جهود منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"، مشيرًا إلى أن إنتاج المجموعة يقل حاليًا عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يوميًا.

وصرح المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن "وفقًا لتقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك+ (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200%".

ويعني الامتثال الذي يزيد عن 100% أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع أوبك+ إلى رفع قيود الإنتاج تدريجيًا.



