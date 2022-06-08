العقود الآجلة للغاز الطبيعي تغلق قرب أعلى مستوى في 13 عامًا





أنهت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي جلسة تداول الثلاثاء السابع من يونيو حزيران قرب أعلى مستوى في 13 عامًا بفعل توقعات بزيادة في الطلب وانخفاض في الإنتاج وتراجع الكهرباء المولدة من الرياح في تكساس وسط طلب قياسي.

وقفزت العقود الآجلة الأميركية بنحو 151% منذ بداية العام الجاري بفعل مستويات الصادرات القوية للغاز الطبيعي المسال.

وأنهت عقود الغاز تسليم يوليو تموز جلسة التداول منخفضة بنحو 0.3% لتسجل عند التسوية 9.923 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان العقد أنهى جلسة تداول أمس الإثنين عند أعلى مستوى له منذ أغسطس آب 2008.