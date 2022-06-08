المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي إلى 4.2% العام المقبل





رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2 في المائة في العام المقبل 2023، مقابل توقعاته السابقة البالغة 3.3 في المائة.

وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9 في المائة في 2023، مقابل 3.3 في المائة في تقديراته السابقة.. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5 في المائة في 2023، مقابل 3.4 في المائة في توقعاته السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، كان المصرف المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة بنسبة 5.4 في المائة في عام 2022، بعد أن نما بنسبة 3.8 في المائة في العام الماضي 2021.

و وفق " البنك المركزي" فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3 في المائة في عام 2021، وتوقع أن يصل إلى 4.3 في المائة في 2022 في ظل الانفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسن المعنويات التجارية.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8 في المائة في 2022 بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي.



